Η Φενέρμπαχτσε υπέγραψε νέο 10ετές συμβόλαιο με τη Euroleague

Η Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Euroleague και τα επόμενα χρόνια, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας τους και να βάζουν υπογραφή σε 10ετές συμβόλαιο.

Παρά την προσέγγιση που υπήρξε από το προσέγγιση από το ΝΒΑ Europe, η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε να παραμείνει στη Euroleague, ανακοινώνοντας το deal λίγο πριν την έναρξη του Final Four, βάζοντας έτσι τέλος στα όποια σενάρια.

“Παρακολουθούμε επίσης στενά το όραμα του NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την οπτική του για την παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος” τονίζεται από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η σχετική ανακοίνωση:

“Έχουμε αξιολογήσει με εποικοδομητικό τρόπο τα διάφορα πρότζεκτ και τις οργανωτικές πρωτοβουλίες που έχουν προκύψει πρόσφατα σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ως Φενέρμπαχτσε, η προσέγγισή μας δεν ήταν ποτέ διχαστική, αντίθετα, ήταν πάντοτε ενωτική, με στόχο να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω συλλογικής προσπάθειας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διατηρήσαμε σταθερή την πεποίθησή μας για τη σημασία της δημιουργίας διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το μέλλον του αθλήματος και υποστηρίξαμε αποφασιστικά αυτή τη θέση.

Παρακολουθούμε επίσης στενά το όραμα του NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την οπτική του για την παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος. Θεωρούμε ότι αυτό το ενδιαφέρον, μαζί με άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες, είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Βασική πεποίθηση της Φενέρμπαχτσε είναι ότι το πραγματικό δυναμικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο ανταγωνισμός περιορίζεται εντός του γηπέδου, ενώ εκτός γηπέδου όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώνονται κάτω από ένα κοινό όραμα. Για αυτόν τον λόγο, πιστεύουμε ότι πιθανές μελλοντικές συνεργασίες και ευκαιρίες αμοιβαίας ανάπτυξης μεταξύ της EuroLeague και του NBA Europe θα συμβάλουν σημαντικά στο άθλημα στην Ευρώπη.

Όπως συμβαίνει από την πρώτη ημέρα, ο σύλλογός μας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε εποικοδομητικό διάλογο που έχει στόχο την ανάπτυξη, την ενότητα και την πρόοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Kamuoyuna Duyuru

— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) May 19, 2026

Σε αυτό το σημείο, η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε να ανανεώσει τη συμφωνία αδειοδότησής της με την EuroLeague, η οποία επρόκειτο να λήξει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο στόχος μας ξεπερνά την απλή επίτευξη αγωνιστικής επιτυχίας·επιδιώκουμε να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ενδυνάμωση και την παγκόσμια αναβάθμιση του brand του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όπως κάναμε μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε ευθύνη για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, να διατηρούμε μια εποικοδομητική στάση και να εργαζόμαστε διαρκώς για το μέλλον του αθλήματος.

Με εκτίμηση“