Άρης Bettson: Ο Ρίτσαρντ Σιάο θα έχει την Πέμπτη συνάντηση με τη Euroleague

Ο Άρης Betsson θέλει να επιστρέψει στο κορυφαίο μπασκετικό επίπεδο και να αγωνιστεί και πάλι στη Euroleague και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο θα βρεθεί το βράδυ της Πέμπτης (21.05.2026) να συναντήσει τους παράγοντες της EuroLeague Basketball.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης θα γίνει η συνάντηση των ανθρώπων του Άρη Betsson και του Ρίτσαρντ Σιάο με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο. Ο ιδιοκτήτης των Θεσσαλονικέων θα βρεθεί στην Αθήνα για μία ημέρα. Γι’ αυτή τη συνάντηση!

Τον Σιάο στη συνάντηση κορυφής θα συνοδεύσουν ο διευθύνοντας σύμβουλο της ΚΑΕ Άρης, Αγαπητός Διακογιάννης και ο general manager, Νίκος Ζήσης.

Θα είναι μία συνάντηση γνωριμίας της νέας ιδιοκτησίας και της διοίκησης των “κίτρινων” με τον επικεφαλής της Euroleague, κάτι που έχουν κάνει κι άλλες ομάδες.

Οι δυο πλευρές θα συζητήσουν με τον νέο «ισχυρό άνδρα» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για την μελλοντική προοπτική που υπάρχει, καθώς ο πήχης για τον Άρη Betsson ανεβαίνει.