ΑΕΚ: Η παρακάμερα της φιέστας – Η «τρέλα» των οπαδών, ο Ζίνι που έγινε cameraman και η στέψη της Ένωσης

Η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια 2026 σε μια φαντασμαγορική τελετή απονομής στην Allwyn Arena. Η Νέα Φιλαδέλφεια φόρεσε τα “γιορτινά” της και οι οπαδοί της χάρηκαν με την ψυχή τους την Κυριακή της στέψης (17.05.2026), κάτι που φαίνεται και στην παρακάμερα που έδωσε η Ένωση στη δημοσιότητα.

Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό προηγήθηκε από το μεγάλο πάρτι που στήθηκε μέσα και έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, με τον Κοϊτά να ισοφαρίζει το γκολ του Ροντινέι και να διαμορφώνει το τελικό 1-1, με τον Ζοάο Μάριο να χάνει τεράστια ευκαιρία, για να δώσει τη νίκη στην Ένωση.

Το αποκορύφωμα της φιέστας ήταν η στιγμή που το τρόπαιο έφτασε στο γήπεδο με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου και παραδόθηκε στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ για να το σηκώσουν ψηλά και να αποθεωθούν από τους οπαδούς.

Η κάμερα του ΑΕΚ TV κατέγραψε αυτές τις μεγάλες στιγμές.

Το πάθος των οπαδών της Ένωσης εντός και εκτός Allwyn Arena, η χαρά των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς, η Ζίνι που πήρε στα χέρια του την κάμερα και άρχισε να “τραβάει” τους συμπαίκτες του και φυσικά η στιγμή που η κούπα του πρωταθλητή σηκώθηκε από τους αρχηγούς της ΑΕΚ.