Οι WAGs Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού σε bridal event μόδας

Οι σύντροφοι παικτών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχουν αποδείξει πολλές φορές πως η αντιπαλότητα των ομάδων μπάσκετ των “αιωνίων” δεν τις αγγίζει. Οι WAGS βρέθηκαν σε ένα ιδιαίτερο bridal event στην Αθήνα.

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ (σύντροφος του Σακίλ ΜακΚίσικ), η Έμιλι Γκραντ (σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ), η Άλμα Φρανκλ Μάους (σύντροφος του Τι Τζέι Σορτς), η Ντενίσα Τσκά (σύντροφος του Τάισον Γουόρντ), αλλά και η Μπλεν Κίγια (σύζυγος του Κέντρικ Ναν), συναντήθηκαν σε ξεχωριστή βραδιά μόδας, βάζοντας και πάλι στην… άκρη τα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κορίτσια, που διατηρούν φιλικές σχέσεις εδώ και αρκετό καιρό, βρέθηκαν μαζί σε private viewing γνωστού bridal brand, δοκιμάζοντας εσ΄ψρουχα αλλά και εντυπωσιακά νυφικά.

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ αλλά και οι υπόλοιπες WAGS μοιράστηκαν στιγμές από τη βραδιά μέσα από τα social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες τόσο με casual look όσο και φορώντας εντυπωσιακό νυφικό.

Η bridal βραδιά αποτέλεσε ακόμη μία κοινή τους εμφάνιση