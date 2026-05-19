Ο Κάρλος Αλκαράθ χάνει και το WImbledon

Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε γνωστό την Τρίτη (19.05.2026) ότι δεν θα αγωνιστεί το Wimbledon καθώς αναρρώνει από τον τραυματισμό στον δεξιό καρπό, ο οποίος τον ανάγκασε να τεθεί εκτός και από το Roland Garros.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος επτά τίτλων Grand Slam, δεν έχει αγωνιστεί από τότε που αποσύρθηκε από το Open της Βαρκελώνης τον περασμένο μήνα.

“Η ανάρρωσή μου πηγαίνει καλά και αισθάνομαι πολύ καλύτερα, αλλά δυστυχώς δεν είμαι ακόμα έτοιμος να παίξω, και γι’ αυτό πρέπει να αποσυρθώ από τα τουρνουά στο Queen’s και το Wimbledon”, έγραψε στο “X” ο 23χρονος πρωταθλητής του Wimbledon το 2023 και το 2024.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε ο νεότερος άνδρας που ολοκλήρωσε το Career Grand Slam φέτος -κατάκτηση και των τεσσάρων μεγάλων τίτλων-, όταν κέρδισε το Australian Open.