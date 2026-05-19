ΑΕΚ: Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο ντα Γκάμα θέλουν τον Ρομπέρτο Περέιρα

Ο Ρομπέρτο Περέιρα κατέκτησε με την ΑΕΚ τη Super League και πλέον περιμένει να ξεκαθαρίσει το ποδοσφαιρικό του μέλλον, καθώς το συμβόλαιό του με την Ένωση ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου.

Με τη φετινή του παρουσία στην ΑΕΚ, έχοντας ουσιαστική συμβολή στο πρωτάθλημα της ομάδας, ο Ρομπέρτο Περέιρα προσελκύσει το ενδιαφέρον δύο βραζιλιάνικων συλλόγων.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο ντα Γκάμα έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Αργεντινό μέσο.

#Atletico y #VascoDaGama se disputan a Roberto Pereyra



El mediocentro queda libre el 30/6 y se espera una propuesta de renovación de #AEKAtenas



“Tucu” aguarda un desde pic.twitter.com/NIdo2kSQ1b — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 19, 2026

Βέβαια, την ώρα ο Περέιρα περιμένει τόσο ένα τηλεφώνημα από την πατρίδα του όσο και πιθανή πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ.