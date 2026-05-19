Αθλητικά

ΑΕΚ: Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο ντα Γκάμα θέλουν τον Ρομπέρτο Περέιρα

Το συμβόλαιό του με την Ένωση λήγει αυτό το καλοκαίρι
Ο Ρομπέρτο Περέιρα της ΑΕΚ (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ρομπέρτο Περέιρα της ΑΕΚ (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ρομπέρτο Περέιρα κατέκτησε με την ΑΕΚ τη Super League και πλέον περιμένει να ξεκαθαρίσει το ποδοσφαιρικό του μέλλον, καθώς το συμβόλαιό του με την Ένωση ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου.

Με τη φετινή του παρουσία στην ΑΕΚ, έχοντας ουσιαστική συμβολή στο πρωτάθλημα της ομάδας, ο Ρομπέρτο Περέιρα προσελκύσει το ενδιαφέρον δύο βραζιλιάνικων συλλόγων.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο ντα Γκάμα έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Αργεντινό μέσο.

Βέβαια, την ώρα ο Περέιρα περιμένει τόσο ένα τηλεφώνημα από την πατρίδα του όσο και πιθανή πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
275
129
108
104
103
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo