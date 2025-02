Champions League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Μετά την League Phase και τα playoffs του Champions League ολοκληρώθηκαν, με τις εκπλήξεις να μην λείπουν. Πλέον οι 16 ομάδες που θα συνεχίσουν στα νοκ – άουτ της διοργάνωσης είναι γνωστές και απομένει η κλήρωση της Παρασκευής (21/02/25) για να μάθουμε τα ζευγάρια αλλά και τις διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Το παζλ των ομάδων που προκρίθηκαν στη φάση των 16 του Champions League ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (19/02/25), με τη Ντόρτμουντ, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Παρί Σεν Ζερμέν και την Αϊντχόφεν να είναι οι τελευταίοι σύλλογοι που «έκλεισαν» το εισιτήριο τους για τη νόκ – άουτ φάση.

Η Ντόρτμουντ, μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα, έμεινε στο 0-0 με τη Σπόρτινγκ και προκρίθηκε στους 16. Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε ξανά τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Μπρεστ 7-0 και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τέλος, η Αϊντχόφεν, μετά από ένα δραματικό 3-1 στην παράταση κόντρα στη Γιουβέντους, εξασφάλισε την πρόκριση και αυτή στους «16».

Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 21 Φλεβάρη του 2025 και θα γίνει στις 13:00 στη Νιόν της Ελβετίας. Εκεί οι ομάδες θα μάθουν τις αντιπάλους τους σε όλο το μονοπάτι μέχρι τον τελικό του Μονάχου στις 31 Μαΐου.

Οι ομάδες προκρίθηκαν στους 16

Λίβερπουλ

Μπαρτσελόνα

Άρσεναλ

Ίντερ

Ατλέτικο

Λεβερκούζεν

Λιλ

Άστον Βίλα

Φέγενορντ

Μπάγερν

Μπενφίκα

Μπριζ

Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ

Παρί Σεν Ζερμέν

Αϊντχόφεν

Το πανόραμα των playoffs του Champions League

Οι πρώτοι αγώνες

Μπρεστ – Παρί 0-3

Σπόρτινγκ – Ντόρτμουντ 0-3

Γιουβέντους – Αϊντχόφεν 2-1

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ 2-3

Μπριζ – Αταλάντα 2-1

Σέλτικ – Μπάγερν 1-2

Μονακό – Μπενφίκα 0-1

Φέγενορντ – Μίλαν 1-0

Οι ρεβάνς

Μίλαν – Φέγενορντ 1-1

Μπενφίκα – Μονακό 3-3

Αταλάντα – Μπριζ 1-3

Μπάγερν – Σέλτικ 1-1

Ντόρτμουντ – Σπόρτινγκ 0-0

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Παρί – Μπρεστ 5-0

Αϊντχόφεν – Γιουβέντους 3-1 παράταση (2-1 κ.α)

Οι διασταυρώσεις στη φάση των 16

Λίβερπουλ (1η) ή Μπαρτσελόνα (2η) vs Παρί (15η) ή Μπενφίκα (16η)

Άρσεναλ (3η) ή Ίντερ (4η) vs Αϊντχόφεν (14η) ή Φέγενορντ (19η)

Ατλέτικο (5η) ή Λεβερκούζεν (6η) vs Ρεάλ (11η) ή – Μπάγερν (12η)

Λιλ (7η) ή Άστον Βίλα (8η) vs Μπριζ (24η) ή Ντόρτμουντ (10η)