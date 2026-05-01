Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Νικηφόρα πρεμιέρα για την Εθνική πόλο γυναικών στα προκριματικά του World Cup

Η Εθνική πόλο γυναικών ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του World Cup. Η γαλανόλευκη επικράτησε της Εθνικής Ιταλίας 15-11 στο Ρότερνταμ και βρέθηκε στην κορυφή του ομίλου της, μαζί με την Ολλανδία (νωρίτερα νίκησε14-8 την Αυστραλία).

Πέρα από το πρώτο οκτάλεπτο όπου βρήκε αντίσταση και μια στιγμή στην 4η περίοδο που η Ιταλία πλησίασε στο γκολ (10-11), η Εθνική πόλο γυναικών του Χάρη Παυλίδη είχε το πάνω χέρι στην αναμέτρηση και έφτασε στη νίκη.

Από τρία τέρματα σημείωσαν η Στεφανία Σάντα και η Ελευθερία Πλευρίτου, που ήταν οι πρώτες σκόρερ της γαλανόλευκης. Πολυτιμότερη παίκτρια του αγώνα αναδείχθηκε η πρώτη.

Μετά το αρχικό 3-3 στα πρώτα 4,5 λεπτά της αναμέτρησης, η εθνική κράτησε απαραβίαστη την εστία της για σχεδόν 11 λεπτά και πήρε προβάδισμα 6-3, με τέρματα της Μυριοκεφαλιτάκη, της Πάτρα και της Βάσως Πλευρίτου. Στη συνέχεια, αν και δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στην παίκτρια παραπάνω, η ελληνική ομάδα διατήρησε σχετικά άνετα το προβάδισμα ως το τέλος της τρίτης περιόδου (10-6), ενώ η Ιταλία έχασε στο διάστημα αυτό τη Ρανάλι που αποβλήθηκε με αντικατάσταση, καθώς και τη Γκαντ που συμπλήρωσε τρεις ποινές (όπως και η Σιούτη από ελληνικής πλευράς).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο η “σετερόζα” έκανε την αντεπίθεση της, μείωσε σε 10-8 με δύο διαδοχικά γκολ της Κλατόφσκι και πλησίασε 11-10 με την Μπιανκόνι, πέντε λεπτά πριν τη λήξη. Στο κρίσιμο σημείο, οι διεθνείς έδειξαν χαρακτήρα και, με ένα γκολ της Κουρέτα και δύο της Σάντα απέκτησαν ξανά διαφορά ασφαλείας (14-11), “κλειδώνοντας” τη νίκη.

Η Εθνική πόλο γυναικών -που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο στην Κίνα- θα αναμετρηθεί στη συνέχεια με την ισχυρή Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση (02.05.2026), ενώ θα κλείσει την Α’ φάση με τον αγώνα απέναντι στην Αυστραλία (03.05.2026).

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 5-5

ΙΤΑΛΙΑ (Μαουρίτσιο Μιράρκι): Κοντορέλι, Ταμπάνι 1, Λεόνε, Κλατόφσκι 2, Γκαντ, Τσεργκόλ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 3, Μπετίνι 1, Ρανάλι 2, Κοκιέρε 1, Γκαλιάρντι 1, Σεζένα, Πάπι

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 1, Σιούτη 2, Πάτρα 2, Κρασσά, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κοτσιώνη, Φουράκη

** Εκτός ελληνικής 14αδας έμειναν η Αφροδίτη Μπιτσάκου και η Ραφαέλα Σαλταμανίκα.

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

Ολλανδία 3

Ελλάδα 3

Ιταλία 0

Αυστραλία 0

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του 2ου ομίλου

1η αγωνιστική

Ιταλία – Ελλάδα 11-15

Ολλανδία – Αυστραλία 14-8

2η αγωνιστική

2/5 19:30 Ελλάδα – Ολλανδία

2/5 21:30 Αυστραλία – Ιταλία

3η αγωνιστική

3/5 19:30 Ιταλία – Ολλανδία

3/5 21:30 Ελλάδα – Αυστραλία