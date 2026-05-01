Euroleague: Τα αποτελέσματα στα game 2 της Euroleague και το πρόγραμμα στη συνέχεια των πλέι οφ

Μετά το 2-0 που έκαναν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε στα πλέι οφ της Euroleague, ήταν η σειρά της Ρεάλ Μαδρίτης να πάρει νέα νίκη κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και να παραμείνει στο ίδιο… μονοπάτι με τους άλλους τρεις, πλησιάζοντας στο Final 4 της Euroleague.

Φακούντο Καμπάσο και Ουσμάν Γκαρούμπα “υπέγραψαν” το 102-75 της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και το 2-0 των “μερένγκες” στη σειρά των πλέι οφ, που πλέον μεταφέρεται στο στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που έφθασε σε μπρέικ -και μάλιστα και στα δυο της ματς- αφού στα άλλα τρία “ζευγάρια” η έδρα “μίλησε” και χάρισε μόνο νίκες στους γηπεδούχους. Το “τριφύλλι”, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάζονται άλλη μια νίκη στα τρία παιχνίδια που έχουν μπροστά τους.

Την ερχόμενη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Βαλένθια στο “T-Center” της Αθήνας, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, η Φενέρμπαχτσε θα πάει στο Κάουνας και η Ρεάλ Μαδρίτης στο ουδέτερο Μπέογκραντ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα στα πλέι οφ

Ολυμπιακός – Μονακό 2-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 0-2

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 84-74

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 6/5 20:00

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 2-0

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 5/5 19:00

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί