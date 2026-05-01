Η Euroleague θα προτείνει αναθεώρηση του Πειθαρχικού Κώδικα βάζοντας στο «τραπέζι» το ενδεχόμενο ισόβιων αποκλεισμών

Μπορεί η EuroLeague Basketball να έχει ήδη αυστηροποιήσει τον Πειθαρχικό Κώδικα της διοργάνωσης, αλλά φαίνεται πως οι μέτοχοί της θα συζητήσουν για το.. επόμενο βήμα, κάτι που προκύπτει και από την ανακοίνωση για την ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δέχθηκε ποινή τριών αγωνιστικών, αλλά στην σχετική ενημέρωση της Euroleague υπάρχει μια παράγραφος που αναφέρεται σε όσα πρόκειται να συζητηθούν.

Όπως προκύπτει, στους μετόχους της Euroleague θα προταθεί να αν αθεωρήσουν διατάξεις του Πειθαρχικού κώδικα, προτείνοντας ακόμα και ισόβιους αποκλεισμούς σε ενέργειες που βλάπτουν την εικόνα της Λίγκας.

“Η Euroleague Basketball θα προτείνει στους μετόχους της την αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα που διέπουν τέτοιες συμπεριφορές, με σκοπό την ενίσχυση των κυρώσεων για τη σεζόν 2026–2027, συμπεριλαμβανομένων σαφών και συγκεκριμένων σοβαρών ενεργειών που ενδέχεται να τιμωρηθούν με ισόβιους αποκλεισμών ατόμων. Ο στόχος είναι η εξάλειψη συμπεριφορών που βλάπτουν την εικόνα της Λίγκας και των ομάδων που συμμετέχουν” αναφέρεται χαρακτηριστικά.