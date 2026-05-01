Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Καμπάτσο και Γκαρούμπα έφεραν το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague

Υγιεινός… περίπατος και χωρίς τον Ταβάρες για την Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα του Σκαριόλο δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εντός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 102-72 στο game 2 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague και χρειάζεται άλλη μια νίκη, για να προκριθεί στο Final 4 της Αθήνας.

Με τη νίκη της αυτή στη “Movistar Arena”, η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τις 20 σε 21 εντός έδρας ματς στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο της Euroleague, έχοντας ηττηθεί μόνο από τον Παναθηναϊκό. Πλέον, η σειρά των πλέι οφ μεταφέρεται στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να υποδέχεται τους “μερένγκες” στις 5 Μαΐου (19:00) για το Game 3 της σειράς.

Ο Φακούντο Καμπάσο ήταν ο MVP των “μερένγκες” με 23 πόντους (4/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, ενώ ο Ουσμάν Γκαρούμπα έκανε κάλυψε το μεγάλο κενό του Έντι Ταβάρες, αγγίζοντας το double-double με 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα..

Για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ο Ελάιτζα Μπράιαντ είχε 11 πόντους με 4/12 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ο Νταν Οτούρου μέτρησε 19 πόντους με 4 ριμπάουντ. Ο Βασίλιε Μίτσιτς αποβλήθηκε -αφού συμπλήρωσε 5 φάουλ μετά από τεχνική που δέχθηκε- στα 7’57” πριν το τέλος.

One of his best performances so far this season and what a time to get it!

Dan Oturu stands ALONE



With this bucket he set a new all-time EuroLeague single-season record for two-point field goals, as he hit his 232nd!



The previous record was held by TJ Shorts

Garuba just wanted it MORE



NO MISTAKE as he beats the buzzer with the putback!

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-42, 73-62, 102-75