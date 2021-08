Η UEFA γνωστοποίησε τα ονόματα δώδεκα ποδοσφαιριστών -τρεις για κάθε θέση (τερματοφύλακα, αμυντικού, μέσου και επιθετικού)- από τους οποίους θα προκύψουν οι κορυφαίοι του περσινού Champions League.

Τους υποψήφιους παίκτες για τα βραβεία της σεζόν 2020/21 στο Champions League -σε κάθε θέση- ανακοίνωσε η UEFA.

Τα συγκεκριμένα ονόματα προέκυψαν μετά από ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν οι προπονητές των 32 ομάδων που αγωνίστηκαν στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, καθώς και 55 δημοσιογράφοι (ένας από κάθε χώρα-μέλος της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας),

Στα αξιοσημείωτα της συγκεκριμένης λίστας, η απουσία τόσο του Λιονέλ Μέσι όσο και του Κριστιάνο Ρονάλντο από τις επιλογές στους επιθετικούς (ο Αργεντινός έμεινε εκτός τριάδας (4η θέση) ενώ ο Πορτογάλος δεν βρέθηκε καν στη δεκάδα).

Πέντε από τους παίκτες είναι της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Τσέλσι και τρεις της φιναλίστ Μάντσεστερ Σίτι. Οι άλλοι τέσσερις προέρχονται από τις Ρεάλ Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ανακήρυξη των κορυφαίων θα γίνει την Πέμπτη 26/8 στην Κωνσταντινούπολη, στο περιθώριο της κλήρωσης του Champions League της σεζόν 2021-22.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης), Εντερσον (Μάντσεστερ Σίτι), Εντουάρ Μεντί (Τσέλσι)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Θέσαρ Αθπιλικουέτα (Τσέλσι), Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Αντόνιο Ρούντιγκερ (Τσέλσι)

ΜΕΣΟΙ: Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Ζορζίνιο (Τσέλσι), Ενγκολό Καντέ (Τσέλσι)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Ερλινγκ Χάαλαντ (Ντόρμτουντ), Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (Μπάγερν), Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

🏅 UEFA has today announced the nominees for the 2020/21 club competition awards!



Who will take the honours on 26 August?#UCL #UWCL #UEL