Γιασικεβίτσιους για το Final Four στην έδρα του Παναθηναϊκού: «Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο»

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μίλησε για το Final Four της Euroleague, αλλά και το γεγονός ότι αυτό γίνεται φέτος στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Έχοντας υπάρξει στο παρελθόν παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Σαρουνας Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε για την ιδιαιτερότητα του γηπέδου του Final Four της Euroleague για τον ίδιο, αλλά σημείωσε το ρεκόρ του Γιώργου Μπαρτζώκα στο T-Center και αρνήθηκε να απαντήσει για τα μηνύματα που έχει δεχθεί από τους οπαδούς των “πρασίνων”.

Οι δηλώσεις του Γιασικεβίτσιους

“Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα πολύ. Πάντα πρέπει να είναι η βάση σε πολλά πράγματα που προσπαθείς να χτίσεις. Βελτιωθήκαμε επιθετικά. Ελπίζω να καταφέρουμε να το βγάλουμε στο παρκέ αύριο.

Για την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ: “Ο Γιώργος (σ.σ. Μπαρτζώκας) έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ, θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνω. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά. Ελπίζω να έχουμε καλά 40 λεπτά”.

Για τα μηνύματα που έχει δεχθεί από φίλους του Παναθηναϊκού: “Όλοι καταλαβαίνουν την κατάσταση. Είμαστε εδώ για να έχουμε καλά 40 λεπτά και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα τα άλλα θα ξεχαστούν”.

Για το αν είναι πιο δύσκολη η κατάκτηση ως προπονητής ή ως παίκτης: “Υπάρχουν πολλές κουβέντες που γίνονται. Προσπαθώ να βάλω την ομάδα μου στην καλύτερη δυνατή θέση για να πετύχει. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Θέλω απλώς να φύγω όσο πιο γρήγορα γίνεται, να επιστρέψω στην προπόνηση και να έχω το δείπνο μου με την οικογένεια και τους φίλους μου”.