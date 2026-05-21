Γιώργος Μπαρτζώκας για το Final Four της Euroleague: «Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιουλ που κρίνει το νικητή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ετοιμάζεται για ένα ακόμη Final Four της Euroleague με τον Ολυμπιακό και μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την επιθυμία της ομάδας του και την ελπίδα να το κατακτήσει μπροστά στους οπαδούς του στην Αθήνα.

Σημειώνοντας ότι ένα Final Four της Euroleague μπορεί να κριθεί ακόμη και από την τύχη, τον Θεό ή… τον Σέρχιο Γιουλ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έκρυψε την πίστη στην ποιότητα της ομάδας του και τόνισε ότι ο φετινός Ολυμπιακός έχει αρκετές ομοιότητες με εκείνον που κατέκτησε το τρόπαιο του 2013.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

“Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν είχαμε να ταξιδέψουμε. Όπου και να παίζουμε οι οπαδοί μας είναι μαζί. Είναι σημαντικό να είναι μέρος του Final Four. Είμαι σίγουρος πως όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι μέλος του Final Four. Μεγάλη ποιότητα, φανταστικές ομάδες, εκτιμάμε πραγματικά τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να το κατακτήσουμε. Να δούμε τι θα γίνει”.

Για το ποιο είναι το κομμάτι που λείπει για να έρθει η κατάκτηση: “Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιουλ, ένας πολύ μεγάλος παίκτης για να πάρει την τελευταία προσπάθεια ή η τύχη ή η συγκυρία. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι”.

Για το πώς θα είναι να το σηκώσουν ξανά μαζί με τον Παπανικολάου όπως και το 2013: “Θα είναι φανταστικό. Είχαμε μία ομάδα με πολύ κίνητρο και μαχητικό πνεύμα και πολύ ταλέντο. Φέτος κάπως βλέπω μερικές ομοιότητες. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση, τερματίσαμε πρώτοι. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά”.

Για το αν η κατάκτηση θα σημαίνει πως ο Μπαρτζώκας θα επιστρέψει το μπάσκετ στους ψηλούς: “Πιστεύω ότι σε όλα στη ζωή υπάρχει ισορροπία. Όταν χτίζεις μία ομάδα ψάχνεις να βρεις τα καλύτερα κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους. Έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να πετύχει η ομάδα κάτι σημαντικό. Οι παίκτες θα κάνουν τη δουλειά ανεξάρτητα αν είναι γκαρντ, φόργουορντ, οι σέντερ”.

Για το πόσο εύκολο είναι να ενσωματωθούν οι νέοι παίκτες: “Είναι η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Είναι απίθανο να έχεις ένα ρόστερ 8,9,10 παικτών. Παλιά με 6,7 παίκτες έπαιζες. Τώρα φαίνεται ότι οι 15 δεν είναι αρκετοί. Για εμάς οι προσθήκες είναι πολύ σημαντικές, αλλά έχουμε τα άτομα μέσα στο κλαμπ, όπως ο Κώστας που καλωσορίζουν κάθε καινούργιο και τον κάνουν να νιώθει μέλος του κλαμπ. Υποστηρίζουμε κάθε μέλος της οικογένειας έτσι”.