Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Το τέλος δεν θα το βάλουν οι λέξεις, το έχουν βάλει από καιρό οι πράξεις»

Οι εξελίξεις “τρέχουν” στον Παναθηναϊκό και μετά την ακύρωση του ραντεβού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Αταμάν, ο “ισχυρός άνδρας” της “πράσινης” ΚΑΕ έκανε ανάρτηση με… νόημα.

Την ώρα που όλοι περίμεναν… διαζύγιο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Εργκίν Αταμάν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε φωτογραφία του αγκαλιά με τον Τούρκο προπονητή και έγραψε: «Όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Υγ. ψαχτείτε να δείτε που είναι το σημερινό ραντεβού μας».

Ακολούθησε λοιπόν και μία νέα ανάρτηση που είναι πιθανό να σχετίζεται με το μέλλον του Παναθηναϊκού, καθώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε: «Το τέλος δεν θα το βάλουν οι λέξεις. Το τέλος το έχουν βάλει από καιρό οι πράξεις».

Μένει να φανεί να η νέα ανάρτηση αφορά τον Αταμάν.