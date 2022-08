Η Τράμπζονσπορ θα υποδεχθεί την Κοπεγχάγη στον αγώνα ρεβάνς για τα play off του Champions League και οι οπαδοί της κάνουν ότι μπορούν για να τη βοηθήσουν να προκριθεί.

Μία ομάδα φίλων της Τράμπζονσπορ του Τάσου Μπακασέτα (σκόραρε στο ματς αλλά θα χάσει το δεύτερο λόγω τραυματισμού) βρέθηκε έτσι έξω από το ξενοδοχείο των παικτών της Κοπεγχάγης και προκάλεσε… πανικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με πυροτεχνήματα και φωνές προσπάθησαν να μην αφήσουν τους Δανούς του Κάρλος Ζέκα να κοιμηθούν ώστε να εμφανιστούν εξαντλημένοι στον αγώνα με την τουρκική ομάδα.

UCL. 24.08.2022

Trabzonspor – FC Copenhagen.



The night before the game, Trabzonspor fans came to the hotel where FC Copenchagen players were already sleeping, and started setting off fireworks on one side of the building and singing loudly on the other side of the building. pic.twitter.com/XxiUNhb4fQ