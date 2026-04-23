Οργή στον Αστέρα Τρίπολης για τη διαιτησία: «Πέναλτι – φάντασμα με Παναιτωλικό, είχαμε λάβει το μήνυμα εδώ και καιρό»

Ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να φύγει από την τελευταία θέση των playouts της Super League και να μπει σε τροχιά παραμονής στη μεγάλη κατηγορία, μετά τη νίκη του (2-1 με ανατροπή) επί του Παναιτωλικού, την Τετάρτη (22.04.2026).

Με τη νίκη αυτή -σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του μίνι πρωταθλήματος- ο Αστέρας Τρίπολης προσπέρασε στη βαθμολογία των playouts της Super League την ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό και έδειξαν με την εμφάνισή τους ότι είναι αποφασισμένοι για την παραμονή.

Μία ημέρα μετά το ματς, ο Αστέρας Τρίπολης εξέδωσε ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τον καταλογισμό πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα, το οποίο, όπως τονίζει, θα μπορούσε να έχει στερήσει δύο καθοριστικούς βαθμούς από την ομάδα (ο Νίκος Παπαδόπουλος έβγαλε το πέναλτι του Ρόσα).

Οι Αρκάδες είναι έξαλλοι με την παρέμβαση του VARίστα Πολυχρόνη, λέγοντας πως μετέτρεψε σε πέναλτι μια μπασκετική φάση και αναφέρουν χαρακτηριστικά πως τέτοια αλληλοτραβήγματα συμβαίνουν σε κάθε κόρνερ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται εντονότατα για τον καταλογισμό του πέναλτι – φάντασμα στον χθεσινό αγώνα με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, το οποίο θα μπορούσε να έχει στερήσει δύο καθοριστικούς βαθμούς από την ομάδα μας.

Ο διαιτητής VAR, κ. Φώτης Πολυχρόνης στο 90ό λεπτό(!) διυλίζοντας μία μπασκετική φάση στην οποία ο τερματοφύλακας είναι πλήρως κάτοχος της μπάλας, έκρινε ότι έπρεπε να καταλογιστεί η εσχάτη των ποινών, διότι έξι μέτρα μακριά υπήρξε ένα αλληλοτράβηγμα επιθετικού και αμυντικού.

Ελαφρά τη καρδία ο κ. Πολυχρόνης αποφάσισε ότι πρέπει να στερήσει δύο βαθμούς από την ομάδα μας, όταν τέτοιου είδους φάσεις σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου, από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο, δεν αξιολογούνται καν.

Πιστεύαμε ότι το VAR θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο για την απονομή δικαιοσύνης. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι γίνεται εργαλείο αυθαίρετων αποφάσεων. Αν είναι να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο το VAR, σε κάθε κόρνερ που οι παίκτες αλληλοτραβιούνται, θα πρέπει να καταλογίζεται κι ένα πέναλτι.

Πάντως, για την ομάδα μας στη διάρκεια της χρονιάς υπήρξαν πολλές ίδιες φάσεις (τραβήγματα επιθετικών μας στην αντίπαλη περιοχή), αλλά ποτέ δεν καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ μας.

Κλείνοντας, το μήνυμα το είχαμε λάβει εδώ και πολύ καιρό, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε μία τόσο απροκάλυπτη απόφαση, η οποία θα μπορούσε να καταδικάσει την ομάδα μας στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία».