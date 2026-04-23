Τσέλσι: Το «τρελό» ποσό που έχει ξοδέψει σε αποζημιώσεις προπονητών

ΦΩΤΟ Reuters
Μια ακόμα περίπτωση προπονητή στην Τσέλσι που δεν πέτυχε και “κάηκε”. Η Τσέλσι απέλυσε την Τετάρτη (22.04.2026) τον Λίαμ Ροσίνιορ, έπειτα από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων που έριξε τους “μπλε” στην 8η θέση της Premier League.

Ο Λίαμ Ροσινιόρ παρέμεινε λιγότερο από τέσσερις μήνες στον πάγκο της Τσέλσι, μετά την πρόσληψή του τον περασμένο Ιανουάριο, έχοντας αναλάβει τα ηνία της ομάδας από τον Έντσο Μαρέσκα. Οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια των Λονδρέζων σε όλες τις διοργανώσεις οδήγησαν τη διοίκηση των “μπλε” να του… δείξουν την έξοδο, τη στιγμή μάλιστα που διακυβεύεται η έξοδος στο Champions League.

Οι Λονδρέζοι βρίσκονται πλέον επτά βαθμούς πίσω από την πέμπτη Λίβερπουλ, η οποία έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο και οι ελπίδες τους για έξοδο στο Champions League κρέμονται από μια… κλωστή. Η απομάκρυνσή τουΛίαμ Ροσίνιορ ήρθε μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα με 3-0 από τη Μπράιτον, αποτέλεσμα που επέτρεψε στην ομάδα του Μπάμπη Κωστούλα να προσπεράσει την Τσέλσι και να ανέβει στην έκτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Ροσίνιορ αποτέλεσε έτσι το πιο πρόσφατο “θύμα” μιας ταραχώδους σεζόν για την Τσέλσι, με τον Κάλουμ ΜακΦάρλεϊν να αναλαμβάνει υπηρεσιακός προπονητής μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου

Όπως αναφέρουν Μέσα από το “Νησί”, ο Λίαμ Ροσίνιορ θα λάβει περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση. Την ίδια στιγμή, τα χρήματα που έχουν δώσει οι “μπλε” σε προπονητές -προκειμένου να αποχωρήσουν- τα τελευταία 16 χρόνια, ξεπερνούν τα 165 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ένζο Μαρέσκα έλαβε περίπου πέντε εκατομμύρια, ενώ η αποζημίωση του Ποκετίνο ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, ο Πότερ έγινε πλουσιότερος κατά 15 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να φύγει από το… Λονδίνο, με τον Τούχελ να βάζει το ίδιο ποσό στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Ο Λάμπαρντ πήρε κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, με τον Αντόνιο Κόντε να έχει την πρωτιά, μιας και προκειμένου η Τσέλσι να τον απολύσει χρειάστηκε να δαπανήσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Στην περίπτωση του Μουρίνιο, η ομάδα του Λονδίνου έδωσε 12 εκατομμύρια.

Τα ποσά που έχουν δώσει σε αποζημιώσεις οι ομάδες του “Big 6”:

Τσέλσι – 166 εκατομμύρια ευρώ

Τότεναμ – 77 εκατομμύρια ευρώ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – 71,9 εκατομμύρια ευρώ

Λίβερπουλ – 58 εκατομμύρια ευρώ

Άρσεναλ – 34 εκατομμύρια ευρώ

Μάντσεστερ Σίτι – 28,1 εκατομμύρια ευρώ

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
287
255
129
126
97
