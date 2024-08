CrossFit Games: Ο αθλητής Λάζαρ Τζούκιτς πνίγηκε αβοήθητος σε λίμνη μπροστά σε δεκάδες θεατές

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας αθλητής, ο 28χρονος Λάζαρ Τζούκιτς, από τη Σερβία όταν κατά τη διάρκεια των αγώνων κολύμβησης των CrossFit Games 2024 στο Τέξας πνίγηκε αβοήθητος μπροστά σε συναθλητές και θεατές. Στο σημείο δεν βρισκόταν ναυαγοσώστης.

Ο αθλητής, που έπαιρνε μέρος σε αγώνες κολύμβησης, βυθίστηκε κάτω από το νερό γύρω στις 8 το πρωί και δεν αναδύθηκε ποτέ σημείωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Τέξας.

Με τη βοήθεια της ομάδας κατάδυσης του αστυνομικού τμήματος του Φορτ Γουόρθ, ο νεκρός αθλητής ανασύρθηκε περίπου μία ώρα αργότερα.

H δήμαρχος του Φορτ Γουόρθ Μάτι Πάρκερ δήλωσε ότι η πόλη έχει συντονίσει συμβούλους ψυχικής υγείας και θλίψης για να υποστηρίξει όσους μπορεί να το χρειαστούν.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την τραγική απώλεια ενός αθλητή CrossFit κατά τη διάρκεια μιας κολυμβητικής εκδήλωσης των CrossFit Games, δήλωσε η Πάρκερ.

Lazar Dukic gasped for air and appeared to drown before the finish line. It’s messed up that Crossfit Games didn’t have lifeguards on jet skis. A spectator jumped in to help but was turned away by a lifeguard on a paddle board. Heartbroken. @CrossFitGames #crossfitgames pic.twitter.com/GPIAGJ9cwD