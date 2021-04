Η European Super League κατέρρευσε μέσα σε λίγα 24ωρα, αλλά ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης (εκ των ιδρυτικών μελών της ESL) Φλορεντίνο Πέρεθ, αποκάλυψε πως οι διαμαρτυρίες των οπαδών της Τσέλσι ήταν… καθοδηγούμενες (κάνοντας μάλιστα λόγο για 40 άτομα) και πως η διοργάνωση είναι σε αναμονή.

Μιλώντας στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό «Cadena Ser», ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, μίλησε για το «ναυάγιο» της European Super League και τόνισε: «Το έργο είναι σε κατάσταση αναμονής. Η εταιρεία (σ.σ. η Super League) εξακολουθεί να υπάρχει», τόνισε χαρακτηριστικά προσθέτοντας: «Η Γιουβέντους και η Μίλαν, δεν έχουν φύγει. Είμαστε όλοι μαζί, σκεφτόμαστε και εργαζόμαστε».

Ερωτηθείς σχετικά με την ένταξη της Μπαρτσελόνα, ο Πέρεθ, απάντησε ότι μίλησε με τον πρόεδρο των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα και «Φυσικά εξακολουθεί να συμμετέχει στο έργο».

Ενώ οι έξι αγγλικοί σύλλογοι που ήταν μεταξύ των δώδεκα ιδρυτικών συλλόγων της ευρωπαϊκής Super League, ανακοίνωσαν ότι εγκαταλείπουν το έργο, ο Φλορεντίνο Πέρεθ εξήγησε: «Εργαζόμαστε σε αυτό το έργο εδώ και χρόνια. Ίσως δεν μπορέσαμε να το εξηγήσουμε. Ίσως θα το κάνω καλύτερα σήμερα» και συνέχισε λέγοντας ότι ο τίτλος του είναι πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Δεν έχω δει ποτέ τόση επιθετικότητα από τον πρόεδρο της UEFA και από προέδρους ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, όπως η Ισπανία. Έμοιαζε με κάτι ενορχηστρωμένο. Φάνηκε σαν να θέλαμε να σκοτώσουμε το ποδόσφαιρο. Ενώ προσπαθούσαμε απλώς να σώσουμε το ποδόσφαιρο».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ESL σχολίασε τη διαμαρτυρία οπαδών της Τσέλσι έξω από το «Στέμφορντ Μπριτζ» τονίζοντας πως παρακινήθηκαν από κάποιον άνθρωπο, τον οποίο ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων γνωρίζει.

«Ποιοι οπαδοί της Τσέλσι; 40 άτομα ήταν έξω από το Bridge και αν θέλετε μπορώ να σας πω και ποιος τους έβαλε. Ήταν ο ίδιος που χθες έδωσε εντολή στους παίκτες της Κάντιθ να βγουν με αυτά τα μπλουζάκια που έγραφαν, football is for the fans», ανέφερε.

“Chelsea fans? There were 40 people outside Stamford Bridge… and if you want, I will tell you who took them there.”



—Florentino Perez on Tuesday’s protests at Stamford Bridge pic.twitter.com/ohAkVr90sW