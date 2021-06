Η αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου προχώρησε στην αποδέσμευση των ανθρώπων ασφαλείας της αποστολής της εθνικής ομάδας στο Euro 2020, καθώς τα μέλη δεν ένιωθαν πως έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Παράπονα δέχτηκε η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αγγλίας από τα μέλη της αποστολής στο Euro 2020, πως δεν ένιωθαν ασφαλή, αφού οι σεκιούριτι της εταιρείας G45 που παρείχε η UEFA για την ασφάλειά τους, δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Συγκεκριμένα υπήρξε δυσφορία και ανησυχία για το γεγονός ότι πριν το ματς με την Κροατία για την πρεμιέρα βρέθηκαν οπαδοί πολύ κοντά στους παίκτες στο χώρο του ξενοδοχείου «Marriot Hotel», όπου διαμένει η αποστολή. Συνεπώς πάρθηκε η απόφαση απόλυσης των ανθρώπων ασφαλείας και συνεργασία με την εταιρεία Hans Global, με την UEFA να μην έχει προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής.

England have sacked their UEFA-appointed security team after a number of players and officials said they didn’t feel safe at the team hotel in central London.#ENG | #Euro2020