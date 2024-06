Euro 2024: Πλήγμα στην Πολωνία με Μίλικ

Δίχως τον Αρκάντιους Μίλικ θα παραταχθεί η εθνική Πολωνίας στο Euro 2024.

Πλήγμα στην Πολωνία, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Euro 2024. Ο Αρκάντιους Μίλικ τραυματίστηκε στο φιλικό με την Ουκρανία και θα χάσει τη διοργάνωση.

OFFICIAL: MILIK OUT ❌



Arkadiusz Milik will not be joining Poland at UEFA EURO 2024.



Michał Probierz has confirmed that the Juventus striker’s injury against Ukraine has ruled him out from participating in the tournament.#EURO2024 pic.twitter.com/kZA9ilIKGa