Σε ένα τουρνουά όπου κυριαρχούν οι επιθέσεις, η Πολωνία κατάφερε να κάνει αρνητικό ρεκόρ, πετυχαίνοντας μόλις 18 πόντους σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Γερμανία στο Eurobasket 2022.

Οι Πολωνοί “έσπασαν” τα καλάθια και κατάφεραν να πετύχουν λιγότερους από 20 πόντους, πραγματοποιώντας ίσως τη χειρότερη εμφάνιση σε αυτό το διάστημα, στην ιστορία της διοργάνωσης, με χαμηλό ιστορικό σε Eurobasket.

Η Πολωνία έχασε 15-9 και 19-9 στα δύο πρώτα δεκάλεπτα και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 16 πόντους διαφορά από τη Γαλλία στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Φαίνεται ότι οι Πολωνοί έμειναν στην τεράστια νίκη επί της Σλοβενίας.

With 18 PTS vs. France, Poland puts up the lowest-scoring first half in the EuroBasket knockout stage.



The last team to score <20 points in the first half of a EuroBasket semifinal was Hungary (1946, 12 PTS vs. Czechoslovakia).