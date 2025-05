Eurobasket 2029: Στην Ισπανία η τελική φάση, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει έναν όμιλο

H FIBA ανακοίνωσε ότι η Ισπανία θα διοργανώσει την τελική φάση του Eurobasket 2029. Από την πλευρά της, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει έναν από τους τέσσερις ομίλους στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Η Ελλάδα διεκδίκησε με αξιώσεις τη διοργάνωση της τελικής φάσης του Eurobasket 2029, ωστόσο η FIBA προτίμησε τη Μαδρίτη, όπου θα γίνουν οι αγώνες από την προημιτελική φάση και μετά.

Στη Λετονία οι χώρες που φιλοδοξούσαν να διοργανώσουν έστω από έναν όμιλο παρουσίασαν τους φακέλους τους και η Παγκόσμια Ομοσπονδία πήρε την τελική απόφαση, την οποία ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (22/5).

It’s official. The FIBA EuroBasket 2029 Final Phase is coming to Spain! pic.twitter.com/7zHPJCmrAz