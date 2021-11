Ο Ολυμπιακός “πάλεψε” ένα ακόμη δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, αλλά ηττήθηκε ξανά μακριά από το ΣΕΦ, καθώς η Αναντολού Εφές τον “λύγισε” 88-69, μετά από ένα “τραγικό” φινάλε για τους Πειραιώτες στη 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι “ερυθρόλευκοι” ήταν απόλυτα ανταγωνιστικοί για τρία δεκάλεπτα, με τους Βεζένκοφ (17 πόντοι, 8 ριμπάουντ), Φαλ (15 πόντοι) και Γουόκαπ (9 πόντοι) να δίνουν λύσεις στην επίθεση, αλλά στην τελική… ευθεία “κόλλησαν”. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έμεινε χωρίς καλάθι για πάνω από πέντε λεπτά και με αυτό απίστευτο “μπλακ άουτ”, επέτρεψε στους Τούρκους να πάρουν μία άνετη νίκη. Μπομπουά και Μίσιτς “σκότωσαν” τον Ολυμπιακό με 29 και 19 πόντους αντίστοιχα, ρίχοντάς τον στο 6-4 στην κατάταξη, την ώρα που η Εφές “ανέβηκε” στο 4-6.

Η Αναντολού Εφές μπήκε πιο δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 6-0, αλλά ο Ολυμπιακός “απάντησε” αμέσως με τον Μουσταφά Φαλ να είναι ανίκητος κάτω από τη ρακέτα, για το 6-8. Με τον Αλέξανδρο Βεζένκοφ να παίρνει μάλιστα τη… σκυτάλη, οι Πειραιώτες και με 17-10, αλλά Μίσιτς και Μπομπουά έκαναν ξανά ντέρμπι το ματς, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 23-25.

Ο Γιώργος Πρίντεζης έδωσε λύσεις στην επίθεση της ομάδας του Μπαρτζώκα με την είσοδό του στο δεύτερο δεκάλεπτο και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 32-27. Ο Μπομπουά συνέχισε όμως να “σκοράρει” σαν δαιμονισμένος και φθάνοντας τους 20 πόντους με 5/7 τρίποντα έφερε ξανά την Εφές σε ρόλο οδηγού. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να βρίσκουν όμως λύσεις στην επίθεση και με κλέψιμο και κάρφωμα του ΜακΚίσικ στη λήξη του ημιχρόνου, πήγε ισόπαλος στα αποδυτήρια με σκορ 44-44.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Μοερμάν αποτέλεσε νέο πρόβλημα για τους φιλοξενούμενους, καθώς έφθασε γρήγορα τους 9 πόντους, αλλά ο Γουόκαπ έδωσε σκορ στην ομάδα του και με δικό του καλάθι μείωσε στο 60-56. Ο Λάρκιν αύξησε ξανά το προβάδισμα για την Εφές, αλλά ένα τρίποντο του Βεζένκοφ και μία καλή άμυνα στην τελευταία επίθεση, έφερε το 68-66 στο 30′.

Όλα κρίθηκαν έτσι στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου ο Ολυμπιακός δεν… εμφανίστηκε ποτέ. Οι Πειραιώτες χρειάστηκαν πάνω από 5 λεπτά για να πετύχουν τον πρώτο τους πόντο, με βολή του Φαλ και η Αναντολού Εφές πάτησε το… γκάζι για να πάρει τελικά μία άνετη νίκη με σκορ 88-69.

