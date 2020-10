Euroleague: Αποτελέσματα, βαθμολογία και πρόγραμμα (videos)

Μόλις τρεις αναμετρήσεις περιελάμβανε το πρόγραμμα της Παρασκευής στην Euroleague. Η Εφές Αναντολού και η Μπαρτσελόνα πανηγύρισαν σπουδαία “διπλά”, ενώ η Χίμκι έσπασε το… ρόδι.

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Euroleague, έπειτα από πέντε ήττες, πανηγύρισε η Χίμκι. Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις επικράτησε δύσκολα εντός έδρας του Ερυθρού Αστέρα με 83-77.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν οι Σβεντ και ΜακΚόλουμ. Ο πρώτος ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 15 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο δεύτερος ήταν αυτός που “καθάρισε” τη νίκη για τους Ρώσους στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Αμερικανός γκαρντ βγήκε μπροστά και “σκότωσε” του Σέρβους, μετρώντας 23 πόντους.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Λόιντ με 18 πόντους, ενώ ο Ο’Μπράιαντ πρόσθεσε 14 πόντους.

Η Εφές Αναντολού έφυγε με το “διπλό” από την έδρα του Ολυμπιακού, ενώ τεράστια νίκησε πέτυχε και η Μπαρτσελόνα απέναντι στην Μπασκόνια στη Βιτόρια.

Τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 71-61 τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα, η Μπαρτσελόνα έτρεξε ένα σερί 11-0 στο φινάλε του αγώνα και πραγματοποιώντας μία τεράστια ανατροπή, επικράτησε με 72-71.

Οι Βάσκοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη στο τέλος, αλλά ο Χένρι αστόχησε σε λέι απ (!) και ο Πίτερς δέχθηκε στη συνέχεια τάπα από τον Μίροτιτς.

BIG players make BIG plays!@NikolaMirotic33 seals the game with the BLOCK!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/qaVcJDfoco