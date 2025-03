Euroleague: Φοβερό video για τα 25 χρόνια, με Λούκα Ντόντσιτς και θρύλους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού

Η Euroleague γιορτάζει φέτος τα 25 χρόνια της και σε ένα νέο video που δημοσίευσε στα social media, παρουσιάζει μία σειρά από θρύλους της διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο Λούκα Ντόντσιτς και παίκτες που έγραψαν ιστορία με τις φανέλες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

“Μία κληρονομιά 25 ετών”, έγραψε στη λεζάντα του video, η Euroleague παρουσιάζοντας στιγμές της διοργάνωσης και πρωταγωνιστές του σήμερα και του χθες, όπως ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ο Βασίλης Σπανούλης, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Μάικ Τζέιμς, ο Κάιλ Χάινς, ο Μάικ Μπατίστ, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Κώστας Σλούκας, ο Ντέγιαν Μποντίρογκα, ο Γιώργος Πρίντεζης, ο Χέιζ Ντέιβις, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Εργκίν Αταμάν και πολλοί άλλοι.

«Στην καρδιά της Ευρώπης ξεδιπλώνεται μια κληρονομιά. Τα έθνη ενώνονται μέσα από το πάθος τους για το μπάσκετ. Έχουμε δει τα highs και τα lows που κάνουν την καρδιά μας να σταματά. Buzzer beaters, αντιπαλότητες, νικητήρια καλάθια. H EuroLeague είναι η σκηνή για τις πλέον εκπληκτικές μπασκετικές ιστορίες.



Από την Αθήνα, την ηλιόλουστη Μαδρίτη, τη Βιλερμπάν, το Βελιγράδι. Μένετε μαζί μας και ανάμεσά μας. Είμαστε μια οικογένεια που ενώνεται από το πάθος της για το μπάσκετ.



Η γιορτή της τελειότητας. Εκεί που φτιάχνονται οι θρύλοι. Η επόμενη γενιά παρακολουθεί. Αυτοί που ονειρεύονται. Αυτοί που έχουν πίστη. Αυτοί που κοπιάζουν. Αυτή η σεζόν είναι για εκείνους. Για τα μελλοντικά αστέρια, που θα κουβαλήσουν τη δάδα στο επόμενο κεφάλαιο. Είμαστε 25».

A legacy of 25 years.

