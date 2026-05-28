GBL: Τζάμπολ στα ημιτελικά με Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η “μάχη” για τον τίτλο στη φετινή GBL κορυφώνεται, με το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ των ανδρών να μπαίνει στην ημιτελική του φάση. Η δράση ξεκινάει απόψε με τα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens (18:00, EPT 2 ΣΠΟΡ) στο game 1 του ζευγαριού, στα ημιτελικά της GBL. Το “τριφύλλι” θέλει να κάνει μια πειστική εμφάνιση και να διευρύνει το σερί του απέναντι στον “δικέφαλο”, τον οποίο και νίκησε και τις δυο φορές στη regular season.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει μετά από απουσία δύο χρόνων στα ημιτελικά, αλλά θα βάλει τα δυνατά του, για να φτάσει στο break, ενόψει και του δεύτερου ματς που θα γίνει στην Πυλαία (η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δυο νίκες).

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Κένεθ Φαρίντ. Αντίθετα στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού θα είναι κανονικά ο Κώστας Σλούκας, μετά και την αρθροσκόπηση που είχε υποβληθεί στον μηνίσκο. Για την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τόμας Ντίμσα, ενώ εκτός παραμείνει ο Νίκος Χουγκάζ

Λίγη ώρα μετά (20:15, ΕΡΤ 2), ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα, έχοντας κατακτήσει πριν από λίγες ημέρες την 4η Euroleague στην ιστορία του. Στα ημιτελικά της GBL αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία του προς τον τίτλο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται πλέον να αφήσει πίσω τους πανηγυρισμούς για την ευρωκούπα που σήκωσε μέσα στο “T-Center” και να επικεντρωθεί στον τελευταίο στόχο της σεζόν, την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Η αποψινή μάχη θα διεξαχθεί μπροστά σε σχεδόν ένα κατάμεστο ΣΕΦ. Περισσότερα από 8.500 εισιτήρια έχουν κάνει ήδη “φτερά”, μιας και οι φίλοι της ομάδας θέλουν να αποθεώσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Απ’ τη μεριά της, η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ γνωστοποίησε πως στο πλαίσιο του Game 1 των ημιτελικών θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του λάβαρου για το 4ο ευρωπαϊκό της ομάδας (θα υψωθεί στον “ουρανό” του ΣΕΦ).

Η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα προέρχεται από δύσκολη πρόκριση επί του Άρη και θα προσπαθήσει για το… θαύμα κόντρα στους Πειραιώτες. Η παράδοση στα ματς των δυο αμάδων έχει τον Ολυμπιακό να μετρά 111 νίκες στα 154 παιχνίδια με αντίπαλο την Ένωση από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64). Μετράει πλέον 25 διαδοχικές νίκες ως γηπεδούχος και 17 συνολικά, ανεξαρτήτως έδρας και φάσης, μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2017 όταν η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας με 66-62.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Εκτός λίστας ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκονται οι Τζόσεφ, ΜακΚίσικ και Φαλ, ενώ, θα πρέπει να κοπούν και δύο ακόμη από την οκτάδα. Για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, νοκ άουτ τέθηκε ο ΚιΣόν Φίζελ.