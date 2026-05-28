Τι έκανε ο Ουνάι Λόπεθ, που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, στον τελικό του Conference League

Ο Ολυμπιακός “τρέχει” το μετεγγραφικό του σχεδιασμό, ενόψει και της συμμετοχής της ομάδας στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και η περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο ενδιαφέρει σοβαρά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ερυθρόλευκους.

Ο 30χρονος μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο και στον Ολυμπιακό κινούνται “ζεστά” για την απόκτησή του, με τις επαφές των δυο πλευρών να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο (αναμένεται να κορυφωθούν τώρα που ολοκληρώθηκε και το Conference League).

Στον τελικό κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, ο Ουνάι Λόπεθ ήταν από τους πολυτιμότερους της ισπανικής ομάδας, στο διάστημα που αγωνίστηκε (έγινε αλλαγή στο 62) παίζοντας ως οχκτάρι.

Πήρε φανέλα βασικού και αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ αμυντικής κι επιθετικής γραμμής, παρουσιάζοντας καλή ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του. Σε αυτό το διάστημα έτρεξε 8.3 χιλιόμετρα, έκανε 19/27 πάσες (με τις 17/20 να έχουν γίνει στο δικό του μισό).

Στο 39′ μάλιστα έφτασε μια ανάσα από το γκολ. Έπειτα από γύρισμα από δεξιά και στρώσιμο της μπάλας από συμπαίκτη του ο Ουνάι Λόπεθ έπιασε δυνατό δεξί σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής και έστειλε τη μπάλα μόλις άουτ.

Ο έμπειρος χαφ μετράει 222 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τη Ράγιο Βαγεκάνο, σε διάρκεια τεσσάρων ετών, ενώ φέτος είχε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με δύο γκολ και πέντε ασίστ.