Η Αγγλία θα έχει εννέα ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA τη σεζόν 2026-2027 μετά και την επιτυχία της Κρίσταλ Πάλας

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα, το αγγλικό ποδόσφαιρο είχε την Κρίσταλ Πάλας να σηκώνει το Conference League. Οι “αετοί” της Κρίσταλ Πάλας επικράτησαν 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό της Λειψίας, κατέκτησαν το ιστορικό πρώτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο και εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Europa League.

Η Κρίσταλ Πάλας, πάντως, φρόντισε με την κατάκτηση του Conference League να αυξήσει τους εκπροσώπους της Premier League στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το αγγλικό πρωτάθλημα θα έχει εννέα ομάδες τη σεζόν 2026-2027 στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας δυο ακόμα “εισιτήρια”.

Η έξτρα θέση στο Champions League κατακτήθηκε λόγω του φετινού συντελεστή (συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη χώρα), ενώ η Κρίσταλ Πάλας που είχε τερματίσει 15η στο πρωτάθλημα, θα συμμετάσχει στο Europa League.

NINE Premier League clubs will play European football next season



Η Premier League θα έχει πέντε ομάδες στο Champions League (Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άστον Βίλα και Λίβερπουλ), τρεις στο Europa League (Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ), ενώ μία θα αγωνιστεί στο Conference League (Μπράιτον).