Σκαριόλο: Υποστήκαμε αδικία στον τελικό της Euroleague με τον Ολυμπιακό και το είδε όλη η Ευρώπη

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως δεν μπορεί να χωνέψει την ήττα της ομάδας του στον τελικό του Final Four της Αθήνας
Λίγες ημέρες μετά την ήττα της στον τελικό του Final Four της Αθήνας, η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε εντός έδρας από την Μπασκόνια (83-88) σε εξ αναβολής αγώνα για την ACB. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο προπονητής των “μερένγκες”, Σέρτζιο Σκαριόλο, έκανε ένα εκτενές σχόλιο για τη διαιτησία που είχε η ομάδα στον τελικό της Euroleague, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Έχοντας παρακολουθήσει ξανά το ματς, ο Σέρτζιο Σκαριόλο έκανε λόγο για αναμφισβήτητη αδικία κατά της Ρεάλ Μαδρίτης, στον τελικό της Euroleague, χωρίς όμως να μπει και σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το χαρακτηριστικό σημείο των δηλώσεων του Σέρτζιο Σκαριόλο:

“Αναμφισβήτητα υποστήκαμε μια αδικία, όμως αυτό που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό είναι να βλέπεις ότι όλος ο ουδέτερος κόσμος του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ έχει εκφραστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κι εγώ συμπεριλαμβάνομαι σε αυτό. Προσπάθησα να το δω δύο φορές με πολύ μεγάλη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Προφανώς, κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλο τον ουδέτερο κόσμο. Δεν μιλάω μόνο για τους οπαδούς, μιλάω για παίκτες και για ανθρώπους με πολύ μεγάλη γνώση του μπάσκετ.

Η αδικία έγινε. Δεν μπαίνω στο πώς θα το χειριστεί ή θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Εγώ είμαι προπονητής, πρέπει να είμαι δίπλα στην ομάδα, αλλά δεν μπορώ να κάνω σαν στρουθοκάμηλος και να βάλω το κεφάλι στην άμμο, αρνούμενος να το αναγνωρίσω. Εφτασε η στιγμή να κοιτάξουμε μπροστά και να καταφέρουμε να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις και τη συγκέντρωση σε όσα έρχονται από εδώ και πέρα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο”.

