Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (28.05.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι αγώνες Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της GBL, αλλά οι αναμετρήσεις των Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρίας Σάκκαρη στο δεύτερο γύρο του Roland Garros, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (28.05.2026)

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 Eurosport 1 Γιανίκ Σίνερ-Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο Roland Garros Τένις

14:50 Eurosport 1 Μαρία Σάκκαρη- Κλερ Λιου Roland Garros τένις

15:50 Eurosport 2 Αρίνα Σαμπαλένκα-Έλσα Ζάκμοντ Roland Garros τένις

16:00 Eurosport 1 Στέφανος Τσιτσιπάς-Ματέο Αρνάλντι Τένις Roland Garros τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Greek Basketball League

20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ Greek Basketball League

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γαλατασαράι – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
256
159
99
81
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo