Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη

Οι αγώνες Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της GBL, αλλά οι αναμετρήσεις των Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρίας Σάκκαρη στο δεύτερο γύρο του Roland Garros, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (28.05.2026)
Οι αθλητικές μεταδόσεις
13:00 Eurosport 1 Γιανίκ Σίνερ-Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο Roland Garros Τένις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
14:50 Eurosport 1 Μαρία Σάκκαρη- Κλερ Λιου Roland Garros τένις
15:50 Eurosport 2 Αρίνα Σαμπαλένκα-Έλσα Ζάκμοντ Roland Garros τένις
16:00 Eurosport 1 Στέφανος Τσιτσιπάς-Ματέο Αρνάλντι Τένις Roland Garros τένις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Greek Basketball League
20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ Greek Basketball League
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γαλατασαράι – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League