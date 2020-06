Η είδηση ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε με επιστολή στη Euroleague να αποχωρήσει από τη διοργάνωση, έχει ήδη κάνει το γύρο της Ευρώπης, με τα κορυφαία αθλητικά Μέσα να σχολιάζουν το θέμα.

Από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σερβία, μέχρι και το Ισραήλ, η απόφαση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να μην αγωνιστεί τη νέα σεζόν στη Euroleague “παίζει” ως πρώτη είδηση, ενώ γίνεται λόγος για “τέλος εποχής” των “πρασίνων” στη διοργάνωση.

Παναθηναϊκός: “Βόμβα” αποχώρησης με επιστολή στη Euroleague

Ήδη μάλιστα έχουν αρχίσει και τα σενάρια για την επόμενη ημέρα της Euroleague, με ομάδες που θα θελήσουν να… καλύψουν την κενή θέση της ελληνικής ομάδας.

Is this the beginning of the end for Panathinaikos in the Euroleague? https://t.co/Ccpqbuhjr5