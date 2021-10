Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συνεχίζει τις “πτήσεις” του στη Γαλλία, όπου και έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα στη σεζόν με τη Βιλερμπάν, προσφέροντας και θέαμα με τα καρφώματά του.

Ο Έλληνας φόργουορντ πήρε από την αρχή χρόνο συμμετοχής και στο παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και πέτυχε ένα ακόμη εντυπωσιακό καλάθι για την ομάδα του, το οποίο “κέρδισε” και τα social media της Euroleague.

“Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ΠΕΤΑΞΕ και μπήκε στο ματς με εκπληκτικό στυλ”, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του video με το κάρφωμα του αδερφού του Γιάννης Αντετοκούνμπο.

.@Kostas_ante13 went FLYING as he entered the game in spectacular fashion 🙌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Q0m1dQnURT