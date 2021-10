Μπορεί να βρέθηκε στο -20, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν το… παράτησε στην έδρα της Μακάμπι. Παρόλα αυτά, το “τριφύλλι” δεν μπόρεσε να πετύχει την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στη φετινή Euroleague, χάνοντας στο Τελ Αβίβ με 77-73 σε ματς για την 5η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε κακό πρόσωπο τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση για τρία δεκάλεπτα, αλλά στην τελευταία περίοδο… μεταμορφώθηκε, η Μακάμπι έχασε τον έλεγχο του ματς, δέχθηκε 33 πόντους (!), αλλά αυτό δεν ήτα αρκετό να της στερήσει την τρίτη της νίκη στη φετινή Euroleague (3-2) και να ρίξει το “τριφύλλι” στο 1-4.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη οι Μέικον (17 πόντοι), Γουάιτ (14 πόντοι), ανέβηκαν στο φινάλε οι Παπαπέτρου (15 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Νέντοβιτς (13 πόντοι, 4 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ του αγώνα και κορυφαίος της Μακάμπι ο Νάναλι με 18 πόντους. Καλή αλλά και λίγο… άστοχη εμφάνιση από τον Γουίλμπεκιν 16 (3/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Σημαντικούς πόντους πέτυχε στην 4η περίοδο ο Γουίλιαμς 11 (2).

Να αναφέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του… διαβολοβδομάδα στη Euroleague υποδεχόμενος Αναντολού Εφές (27/10) και Βιλερμπάν (29/10).

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε στην αρχή του ματς να περάσει την μπάλα στο.. ζωγραφιστό, φορτώνοντας την Μακάμπι γρήγορα με 3 φάουλ. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με ένα 3-0, οι δυο ομάδες ήταν άστοχες, αλλά το “τριφύλλι” πέρασε μπροστά (3-7) με διαδοχικούς πόντους του Παπαπέτρου. Οι γηπεδούχοι έμειναν περίπου 4 λεπτά χωρίς να σκοράρουν, αλλά το ματς πήρε καλό ρυθμό, τους… τράβηξε, έφτασαν στο 9-9 με τις βολές του Νάναλι και πέρασαν μπροστά και πάλι (11-9) με τον Ρέινολντς.

Ο Γιόγκι Φερέλ μπήκε στο ματς και είχε πολύ γρήγορα δυο ασίστ, αλλά ο Νάναλι μπήκε στο ματς και πέτυχε 8 συνολικά πόντους στην πρώτη περίοδο. Η Μακάμπι εκμεταλλεύτηκε το “σβήσιμο” του “τριφυλλιού” στο τελευταίο δίλεπτο και έφτασε στο 19-13 του πρώτου δεκαλέπτου.

