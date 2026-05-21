Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ: Ράντοβιτς, Νέντοβιτς και Περούγκα οι τρεις διαιτητές του 1ου ημιτελικού της Euroleague

Η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους δύο ημιτελικούς του Final Four
Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Φενερμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό της Euroleague και η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.

Ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα θα σφύριζε δεδομένα την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ, μιας και ο άλλος ημιτελικός είναι ανάμεσα σε δύο ισπανικές ομάδες. Μαζί του θα βρεθούν επίσης ο Κροάτης, Σρέτεν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος, Μίλαν Νέντοβιτς.

Τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα σφυρίξουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μεχντί Ντιφαλά και Όλεγκς Λάτισεβς.

Οι νικήτριες ομάδες των δύο ζευγαριών θα αναμετρηθούν στον μεγάλο τελικό του T- Center, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00.

