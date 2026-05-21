Το φαντασμαγορικό drone show στον ουρανό της Αθήνας στο γκαλά της Euroleague για το Final Four

Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four και μετά την ολοκλήρωση του γκαλά της Euroleague στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ακολούθησε ένα εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της πόλης.

Στο show που δημιούργησαν τα drone για το Final Four της Euroleague σχηματίστηκαν οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση (Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια), όπως και το τρόπαιο του θεσμού.

Η Ακρόπολη δεν θα μπορούσε να λείπει από το show, όπως και το σήμα της Euroleague.

Στην εκδήλωση που σημειώθηκε στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος βρέθηκαν πρόσωπα του μπάσκετ, όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης μεταξύ άλλων.

Στο γκαλά ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, αλλά και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.