Ο Χρήστος Τζόλης με γκολ και ασίστ χάρισε στην Μπριζ το 20ό πρωτάθλημα της ιστορίας της

Η Μπριζ κατέκτησε το πρωτάθλημα του Βελγίου για 20ή φορά στην ιστορία της με τον Χρήστο Τζόλη να πραγματοποιεί ακόμα μία τρομερή εμφάνιση με γκολ και ασίστ.

Μπορεί το ματς της Μπριζ στην έδρα της Μέχελεν να έληξε ισόπαλο 2-2, όμως αρκούσε για να στέψει την ομάδα του Τζόλη πρωταθλήτρια Βελγίου και μαθηματικά μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζόλης άνοιξε το σκορ για την Μπριζ στο 17′ με όμορφο πλασέ εκτός περιοχής, ενώ στο 51′ με τρομερή κούρσα μισού γηπέδου μοίρασε την μπάλα στον Τρεσόλντι για να κάνει το 1-2 υπέρ της πρωταθλήτριας. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με αυτογκόλ στο του Φαν ντεν Χέβελ στο 87′, χωρίς όμως αυτό να στερεί από την Μπριζ τον τίτλο.

En estos play-offs, un nombre ha destacado por encima del resto: Christos Tzolis.



El griego ha marcado 7 goles y repartido 9 asistencias en la liguilla. En total, 22 dianas y 28 pases de gol durante la temporada. Una barbaridad.



Hoy hizo ambas.pic.twitter.com/KchfS0iwF4 — El Balón Belga (@Balon_belga) May 21, 2026

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει πετύχει 16 γκολ στο πρωτάθλημα του Βελγίου και έχει μοιράσει 22 ασίστ με ένα ματς να απομένει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

| Le moment où le Club Brugge comprend qu’il est de nouveau champion. #KVMCLU pic.twitter.com/PtIR4H5hsa — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 21, 2026

Οι παίκτες της Μπριζ παρακολουθούσαν από το κινητό το ματς της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με την Γάνδη, που ολοκληρώθηκε ισόπαλο και έχρισε την ομάδα τους πρωταθλήτρια.