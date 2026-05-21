Ο Χρήστος Τζόλης με γκολ και ασίστ χάρισε στην Μπριζ το 20ό πρωτάθλημα της ιστορίας της

Ακόμα μία σπουδαία βραδιά από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό
Ο Χρήστος Τζόλης πανηγυρίζει το γκολ του με την Μπριζ/ REUTERS/Maurice Van Steen
Η Μπριζ κατέκτησε το πρωτάθλημα του Βελγίου για 20ή φορά στην ιστορία της με τον Χρήστο Τζόλη να πραγματοποιεί ακόμα μία τρομερή εμφάνιση με γκολ και ασίστ.

Μπορεί το ματς της Μπριζ στην έδρα της Μέχελεν να έληξε ισόπαλο 2-2, όμως αρκούσε για να στέψει την ομάδα του Τζόλη πρωταθλήτρια Βελγίου και μαθηματικά μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν.

Ο Τζόλης άνοιξε το σκορ για την Μπριζ στο 17′ με όμορφο πλασέ εκτός περιοχής, ενώ στο 51′ με τρομερή κούρσα μισού γηπέδου μοίρασε την μπάλα στον Τρεσόλντι για να κάνει το 1-2 υπέρ της πρωταθλήτριας. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με αυτογκόλ στο του Φαν ντεν Χέβελ στο 87′, χωρίς όμως αυτό να στερεί από την Μπριζ τον τίτλο.

 

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει πετύχει 16 γκολ στο πρωτάθλημα του Βελγίου και έχει μοιράσει 22 ασίστ με ένα ματς να απομένει.

 

Οι παίκτες της Μπριζ παρακολουθούσαν από το κινητό το ματς της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με την Γάνδη, που ολοκληρώθηκε ισόπαλο και έχρισε την ομάδα τους πρωταθλήτρια.

