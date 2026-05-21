Ο Μαγκουάιρ αποκάλυψε ότι κόπηκε από την αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ: «Είμαι συντετριμμένος»

Ο Χάρι Μαγκουάιρ με ανάρτησή του στα social media αποκάλυψε ότι ο Τόμας Τούχελ δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ, η οποία δεν έχει γίνει γνωστή, αφού θα ανακοινωθεί την πρωί της Παρασκευής (22/05/26).

Η απογοήτευση του Μαγκουάιρ για την απουσία του από το Μουντιάλ ήταν τόσο μεγάλη που τον οδήγησε στο να την μαρτυρήσει στα social media, πριν καν ανακοινωθούν οι 26 παίκτες που θα εκπροσωπήσουν την Εθνική Αγγλίας.

Στα βρετανικά Μέσα αναφέρεται ότι πέρα από τον Μαγκουάιρ και οι Φόντεν και Τομόρι θα μείνουν εκτός Μουντιάλ, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί.

«Ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να είχα παίξει σημαντικό ρόλο αυτό το καλοκαίρι για τη χώρα μου, μετά τη σεζόν που έκανα. Έχω μείνει σοκαρισμένος και είμαι συντετριμμένος από αυτή την απόφαση. Δεν υπήρξε τίποτα που να αγάπησα περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια από το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ τη χώρα μου.

Εύχομαι στους παίκτες ό,τι καλύτερο για αυτό το καλοκαίρι», έγραψε ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην ανάρτησή του.