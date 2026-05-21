Βόλφσμπουργκ – Πάντερμπορν 0-0: Η ομάδα του Κουλιεράκη δεν σκόραρε και η παραμονή στην Bundesliga θα κριθεί στη ρεβάνς

Η κυριαρχία της Βόλφσμπουργκ δεν μετουσιώθηκε σε νίκη και όλα έμειναν ανοιχτά για την παραμονή
Μονομαχία στο Βόλφσμπουργκ - Πάντερμπορν/ REUTERS/Teresa Kroeger DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.
Η Βόλφσμπουργκ παρότι είχε τις ευκαιρίες δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα της. Η ομάδα του Κουλιεράκη έμεινε ισόπαλη 0-0 με την Πάντερμπορν στο μπαράζ της παραμονής στην Bundesliga και όλα θα κριθούν στο επαναληπτικό παιχνίδι (25/05/26).

Οι τελικές ήταν συντριπτικά υπέρ της Βόλφσμπουργκ στο ματς με την Πάντερμπορν, καθώς η ομάδα του Κουλιεράκη, που είχε καλή απόδοση είχε 17 ευκαιρίες να σκοράρει, έναντι μόλις 2 των φιλοξενούμενων.

Οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα (25/05/26, 21:30) στην Home Deluxe Arena του Πάντερμπορν, όπου εκεί θα γίνει γνωστό ποια από τις δύο θα βρίσκεται στην Bundesliga τη νέα σεζόν.

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ: Γκράμπαρα, Βάβρο, Κουλιεράκης, Μπελοσιάν, Γκέρχαρντ (74′ Μάγιερ), Έρικσεν, Σβάνμπεργκ (65′ Λίντστρομ), Κουμπέντι (85′ Παρέδες), Μαέλε, Πετσίνοβιτς, Ντάγκιμ (65′ Αμούρα).

ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ: Ζέιμεν, Σέλερ, Χάνσεν, Μπράκελμαν, Καστανέντα, Κλας (60′ Τίγκες), Κούρντα, Στίκερ, Μπιμπίγια (85′ Γκέτσε), Μίλερ (60′ Μπάτζνερ), Μαρίνο (78′ Μίχελ).

