Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με μαγική εκτέλεση φάουλ σφράγισε τον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από αρκετές χαμένες προσπάθειες να κατακτήσει κάποιον τίτλο στη Σαουδική Αραβία στην καριέρα του στην Αλ Νασρ τα κατάφερε με επιβλητικό και εντυπωσιακό τρόπο.

Η Αλ Νασρ κέρδισε 4-1 την Ντάμακ στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας και κατέκτησε για 11η φορά τον τίτλο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει τα δύο τελευταία γκολ της ομάδας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μανέ άνοιξε το σκορ στο 34′ και ο Κομάν έκανε το 2-0 στο 52′ για την Αλ Νασρ. Η Ντάμακ μείωσε με πέναλτι του Σίλα στο 58′ και κάπου εκεί τα ηνία πήρε ο Πορτογάλος σταρ. Στο 63′ με απίθανη εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση έκανε το 3-1 και στο 81′ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με κοντινό πλασέ. Λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε γνωρίζοντας την αποθέωση και έκατσε στον πάγκο συγκινημένος.

“THE MOST FAMOUS NO. 7 OF THEM ALL!”



Cristiano Ronaldo free kick goal for Al Nassr! pic.twitter.com/Q5I3GIsVc9 — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 21, 2026

CR7 BRACE!



Ronaldo seals the Saudi Pro League title for Al Nassr pic.twitter.com/I76DkUVT2E — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 21, 2026

Ronaldo is visibly emotional after subbing off for Al Nassr pic.twitter.com/lQXmFOs2kJ — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 21, 2026

Η Αλ Νασρ τερμάτισε πρώτη με 86 βαθμούς έναντι των 84ων που συγκέντρωσε η Αλ Χιλάν, η οποία ήταν δεύτερη στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος.