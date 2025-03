Euroleague: Με «διπλό» Κέντρικ Ναν το top10 της 28ης αγωνιστικής

Τα δύο φοβερά καρφώματα του Κέντρικ Ναν στο παιχνίδι Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκαν στο video με τις καλύτερες φάσεις της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά συνδύασε την εμφάνισή του και με δύο απίθανα καρφώματα, τα οποία κατέλαβαν την 3η και την 1η θέση στο top10 της Euroleague.

Στη 10η θέση βρέθηκε δε και ο ΣακΚίλ ΜακΚίσικ του Ολυμπιακού, για το δικό του εντυπωσιακό κάρφωμα μετά από ασίστ του Βιλντόσα στο παιχνίδι με την Παρτιζάν.

Fresh Top 10 coming your way!



We have the GOATMENTAOR aka @NBABeau on the mic!



‘Top Plays of the Round’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/6KC1ri3gcU