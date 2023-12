Η Euroleague παρουσίασε τις κορυφαίες φάσεις της 17ης -και τελευταίας για το 2023- αγωνιστικής, με τον Μουσταφά Φαλ του Ολυμπιακού να βρίσκει θέση.

Ο Μουσταφά Φαλ του Ολυμπιακού βρέθηκε στη 10η θέση των κορυφαίων φάσεων του προηγούμενου διημέρου στη Euroleague.

Ένα από τα καρφώματα που έκανε ο Γάλλος σέντερ στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου βρήκε θέση στις κορυφαίες φάσεις της τελευταίας αγωνιστικής, για το 2023.

The best of R17



'Top Plays of the Round'