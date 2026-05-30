Τέλος ο Άρνε Σλοτ από τη Λίβερπουλ – Φαβορί ο Άντονι Ιραόλα για την αντικατάστασή του

Ο Άρνε Σλοτ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ, αφού οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους, μετά την κακή φετινή σεζόν, στην οποία οι κόκκινοι τερμάτισαν στην πέμπτη θέση και στο -25 από την κορυφή της Premier League.

Για την αντικατάσταση του Σλοτ στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ φαβορί είναι ο Ιραόλα που έκανε τρομερή σεζόν με την Μπόρνμουθ και το πιο πιθανό είναι να την εξαργυρώσει αναλαμβάνοντας να οργανώσει την επιστροφή των «κόκκινων» στην κορυφή της Αγγλίας.

O 47χρονος Ολλανδός τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ το καλοκαίρι του 2024, με συμβόλαιο μέχρι το 2027, το οποίο όμως δεν θα ολοκληρώσει αφού οι «κόκκινοι» ανακοίνωσαν την αποχώρησή του από την ομάδα.

Η φετινή σεζόν ήταν απογοητευτική για τη Λίβερπουλ, που τερμάτισε πέμπτη στην Premier League. Ο Σλοτ κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο της ομάδας, όμως η δεύτερη είχε τελείως αντίθετη έκβαση και κυρίως λόγω της κακής εικόνας στον αγωνιστικό χώρο πάρθηκε η απόφαση για αλλαγή.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

«Η Λίβερπουλ επιβεβαιώνει ότι ο Άρνε Σλοτ αποχωρεί από τη θέση του προπονητή με άμεση ισχύ και ότι η διαδικασία για την επιλογή του διαδόχου του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αποχωρεί έχοντας κατακτήσει έναν τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ και με τη βαθύτερη ευγνωμοσύνη και εκτίμησή μας», έγραψαν οι «ρεντς» στην ανακοίνωσή τους.

«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι μαζί με τη Λίβερπουλ, είμαι πολύ ευγνώμων που καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν», ήταν το πρώτο μήνυμα του Ολλανδού μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Λίβερπουλ.