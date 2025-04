Euroleague: Ο Έντι Ταβάρες αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Μαρτίου και του Απριλίου

Ο Έντι Ταβάρες αναδείχθηκε MVP του Μαρτίου και του Απριλίου στην Euroleague.

Ο ψηλός της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντι Ταβάρες, αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους της μαδριλένικης αντεπίθεσης στις τελευταίες αγωνιστικές που την έφερε στα πλέι ιν της Euroleague.

Ο θηριώδης σέντερ μέτρησε ε 16.7 πόντους (77.4% στο δίποντο, 75.9% στις βολές), 7.1 ριμπάουντ και 0.9 μπλοκ κατά μέσο όρο σε επτά παιχνίδια σε αυτό το διάστημα.

Game winners and BIG Dunks @waltertavares22 finished the regular season on fire claiming MVP of the Month for March and April



‘MVP of the Month’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/0LdSnbqFE2