Πανικός στα αποδυτήρια της ΑΕΚ μετά το πρωτάθλημα: Ο Κοϊτά τραγούδησε τον ύμνο της Ένωσης

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά τα ξέφρενα πανηγύρια με τους φιλάθλους στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έδωσαν σόου και στα αποδυτήρια με τον Κοϊτά να ξεχωρίζει.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά μαζί με τους Λάζαρο Ρότα και Ζίνι ξεχώρισαν στους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ στα αποδυτήρια του γηπέδου, με τον εξτρέμ της Ένωσης να τραγουδά σε άπταιστα ελληνικά τον ύμνο της ομάδας με μεγάλο ενθουσιασμό.

Οι χοροί και τα μπουγελώματα έπεφταν βροχή στα αποδυτήρια της ομάδας αποδεικνύοντας το πολύ καλό κλίμα και τη χαρά που μπορεί να φέρει στους αθλητές μία μεγάλη επιτυχία.