Γιώργος Καρλαύτης: Ποιος είναι ο Έλληνας σταρ του NFL – Η σχέση του με την Τέιλορ Σουίφτ και η λατρεία για τον Παναθηναϊκό

Ο Γιώργος Καρλαύτης έχει αναγκάσει άπαντες στην Ελλάδα να τον θαυμάζουν για το ταλέντο του στο NFL, όπου αγωνίζεται με τους Κάνσας Σίτι Τσιφς, όμως πρόσφατα ο γάμος του τράβηξε όλα τα βλέμματα, λόγω της παρουσίας της Τέιλορ Σουίφτ.

Η Τέιλορ Σουίφτ είναι σύντροφος του Τράβις Κέλσι, συμπαίκτη του Γιώργου Καρλαύτη στους Κάνσας Σίτι Τσιφς και αυτός ήταν ο λόγος που βρέθηκε στον γάμο του με την Κάια Χάρις, με την οποία γνωρίζονται από την εφηβεία τους.

Ο θάνατος του πατέρα του το 2014 έφερε τη μετανάστευση στις ΗΠΑ, μετά από απόφαση της μητέρας του, με αποτέλεσμα να γίνει ένας από τους κορυφαίους αθλητές στο NFL με δύο διαδοχικές κατακτήσεις του Super Bowl (2023, 2024).

Ο θάνατος του πατέρα του άλλαξε τα πάντα στη ζωή του Έλληνα σταρ του NFL

Ο γεννημένος στην Αθήνα το 2001 αθλητής του NFL ξεκίνησε την αθλητική του ζωή με την υδατοσφαίριση, όμως η μετακόμιση της οικογένειάς του στις ΗΠΑ τον έκανε να ανακαλύψει το αμερικάνικο ποδόσφαιρο και κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να γράψει ιστορία.

Έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε δύο σερί Super Bowl, ενώ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αθλητές της γενιάς του.

Ο θάνατος του πατέρα του, Ματθαίου Καρλαύτη, το 2014 άλλαξε δραματικά τη ζωή του. Αυτή η δραματική απώλεια έφερε τη μετανάστευση στην Ιντιάνα για να ξεκινήσει το ταξίδι του στο άθλημα που τον έκανε να γράψει ιστορία.

Στο «Στούντιο 4» είχε δηλώσει: «Ήταν δύσκολη η μέρα που έχασα τον πατέρα μου, δυστυχώς τη θυμάμαι. Έμαθα τα νέα και από εκεί και πέρα ήξερα ότι πρέπει να είμαι δυνατός για τα αδέρφια μου και για τη μητέρα μου. Είχε πάει για δουλειές στην Κω, μόλις μάθαμε τα νέα, εντάξει… Εμένα μου το είπε η μητέρα, ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη.

Ενστικτωδώς αισθάνθηκα ότι είμαι πια ο άντρας της οικογένειας, δεν μου το είπε κανείς. Ήθελα να βοηθάω κυρίως τη μητέρα μου. Όταν πήραμε την απόφαση να πάμε στην Αμερική ήταν πολύ δύσκολο. Η μητέρα μου νομίζω ήθελε να πάει από την αρχή στην Αμερική, ήταν εκεί η οικογένειά της, θέλαμε μία καινούργια αρχή».

Η σχέση του με τη γυναίκα του, Κάια Χάρις

Ο Γιώργος Καρλαύτης γνώρισε τη γυναίκα του Κάια Χάρις, όταν και οι δύο πήγαιναν ακόμα σχολείο στις ΗΠΑ, με τους δύο πλέον να έχουν σχέση για μία δεκαετία. Η Χάρις έχει ασχοληθεί με τον στίβο, ενώ αυτήν την στιγμή εργάζεται στο χώρο του μάρκετινγκ.

«Ήθελα να είμαι με μια σοβαρή κοπέλα και είμαστε μαζί από τα 14. Είναι μαζί μου, με υποστηρίζει, είναι πάντα εκεί για μένα, όπως είμαι κι εγώ», είχε πει στην αναφορά στη σύζυγό του στο «Στούντιο 4».

Η αγάπη του με τον Παναθηναϊκό

Ο Έλληνας πρωταθλητής του NFL είναι μεγάλος φαν του Παναθηναϊκού. Έχει βρεθεί σε ματς της αγαπημένης του ομάδας στη Λεωφόρο, όπου φορώντας την πράσινη φανέλα αποθεώθηκε από τους οπαδούς.

Ο Καρλαύτης στο παρελθόν έχει εμφανιστεί σε προπόνηση των Τσιφς φορώντας την επίσημη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, ενώ και σε ανάρτηση που έχει κάνει στα social media με τον πατέρα του φαίνεται το πάθος για το «τριφύλλι», καθώς είναι από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, προτού η οικογένειά του μεταναστεύσει για τις ΗΠΑ.

Πρόσφατα είχε βρεθεί στο τρίτο ματς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague, φορώντας μία αναμνηστική μπλούζα από την κατάκτηση της διοργάνωσης από την ομάδα του Αταμάν το 2024.

Ο Καρλαύτης έχει υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα του μέχρι το 2029, το οποίο μπορεί να του αποφέρει μαζί με τα μπόνους μέχρι και 80 εκατομμύρια ευρώ.