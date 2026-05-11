Παναθηναϊκός: «Χωρίς καμία βάση το ουκρανικό δημοσίευμα για Ρεμπρόφ»

Τα σενάρια για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία στον Παναθηναϊκό έχουν πάρει φωτιά και ένα δημοσίευμα από την Ουκρανία ανέφερε συμφωνία με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, με την πράσινη ΠΑΕ να διαψεύδει το γεγονός.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού σχετικά με τη συμφωνία με τον Ρεμπρόφ ήταν άμεση και ξεκάθαρα αρνητική, τονίζοντας ότι το ουκρανικό ρεπορτάζ δεν έχει καμία βάση.

Η αλλαγή στον πάγκο των πρασίνων παρόλ’ αυτά είναι προ των πυλών καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ δύσκολα θα συνεχίσει στην ομάδα και τα ονόματα που θα «παίξουν» για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας αναμένεται να είναι πολλά και από το «πάνω ράφι».

«Δεν έχει καθόλου βάση το δημοσίευμα, σε τίποτα από ό,τι αναφέρεται στο άρθρο», είναι η θέση της πράσινης ΠΑΕ.