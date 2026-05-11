Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Μοντέρο της Βαλένθια

Ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια έχει πραγματοποιήσει τρομερές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν στη Euroleague με ενδεικτικό παράδειγμα τους 29 πόντους κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Game 4 της Euroleague και η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να τον αποκτήσει για τη νέα σεζόν.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να σπάσει το συμβόλαιο του Δομινικανού με τη Βαλένθια, το οποίο περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 1.500.000. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προσφέρει και 2.500.000 ευρώ ετησίως στον 22χρονο αθλητή.

Ο ίδιος δεν φαίνεται να βιάζεται να αποφασίσει, καθώς έχει στα χέρια του και προτάσεις, που ξεπερνούν τα 4.000.000 δολάρια ανά σεζόν από το NCAA.

Η Χάποελ είχε ενδιαφερθεί και την περσινή σεζόν για τον αθλητή, με τον ίδιο να έχει παραδεχθεί ότι είχαν έρθει κοντά σε συμφωνία.

«Είμαι πολύ περίεργος να δω μια περιφέρεια που θα περιλαμβάνει τον Ζαν Μοντέρο, τον Βασίλιε Μίτσιτς και τον Ελάιτζα Μπράιαντ», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Όφερ Γιανάι.

Όλα αυτά λίγα 24ωρα πριν τη μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.