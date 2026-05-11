Ο ιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς, Γουέσλι Έντενς, έπεσε θύμα revenge porn

Ο Γούεσλι Έντενς, συνιδιοκτήτης των Μπακς, έπεσε θύμα εκβιασμού από την πρώην σύντροφό του
Ο ιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς, Γουέσλι Έντενς, βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς φέρεται να έπεσε θύμα revenge porn από την πρώην σύντροφό του, Τσανγκλι «Σοφία» Λου.

Ο Έντενς σύμφωνα με το άρθρο της «Wall Street Journal» γνωρίστηκε με τη Λου το 2022 μέσω του Linkedin και αφού πρώτα ανέπτυξαν μία επαγγελματική σχέση, ήρθαν πιο κοντά και κατά τη διάρκεια του 2023 είχαν πολλές συναντήσεις στο Μανχάταν πριν τελικά χωρίσουν και ο ιδιοκτήτης των Μπακς πέσει θύμα revenge porn.

Η Λου μετά το χωρισμό τους είχε εκβιαστική συμπεριφορά, απειλώντας τον Έντενσ ότι θα κοινοποιήσει γυμνές φωτογραφίες του αλλά και βίντεο από προσωπικές τους στιγμές, αν δεν της έδινε 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανό οργανωμένο εκβιασμό, ενώ  Έντενς συνεργάστηκε με το FBI, με την κατηγορούμενη να φαίνεται ότι είχε εγκαταστήσει στο σπίτι κρυφό σύστημα παρακολούθησης, χωρίς να έχει τη συγκατάθεση του πρώην συντρόφου της.

